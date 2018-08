Le dégel Chine-E.U. rassure les marchés

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, profitant d'un vent d'optimisme avant une rencontre entre Pékin et Washington et deux annonces importantes de rachats d'entreprises par des sociétés américaines.

L'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones, a gagné 0,35 % à 25 758,69 points, et le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,06 % à 7821,01 points.

L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,24 % à 2857,05 points.

« Les indices poursuivent l'enthousiasme dont ils ont fait preuve en fin de semaine dernière en anticipant un accord commercial entre la Chine et les États-Unis », a réagi Peter Cardillo de Spartan Capital, alors qu'une rencontre entre négociateurs des deux États est prévue mercredi et jeudi à Washington.

« Non seulement les discussions [entre responsables] devraient reprendre, mais il se dit que le président Trump pourrait rencontrer son homologue chinois en novembre », a commenté de son côté Bill Lynch de Hinsdale Associates.

Les indices ont été également soutenus par deux opérations de rachats d'entreprises, celle du géant des boissons non alcoolisées et des biscuits Pepsico (-0,1 %), qui a racheté l'israélien SodaStream pour 3,2 milliards US, et celle du groupe d'agroalimentaire Tyson Foods (+1,6 %), qui a acquis son compatriote Keystone Foods pour 2,16 milliards US.

« Ces opérations de fusions et d'acquisitions renvoient l'idée que l'environnement commercial est dynamique aux États-Unis, ce qui est bon pour la Bourse surtout dans un contexte de guerre commerciale », a noté M. Cardillo.

Applications retirées

Parmi les autres entreprises du jour, Tesla a finalement terminé en hausse (+0,96 %) après avoir été fortement chahutée en séance par la publication d'une note de JPMorgan Chase mettant en doute le financement d'une potentielle opération de sortie de la Bourse, contrairement à ce qu'a récemment indiqué son PDG, Elon Musk.

Apple (-0,97 %) a confirmé lundi avoir retiré des applications « illégales » de paris et de loteries sur sa boutique en ligne en Chine, à la suite de virulentes critiques de médias d'État, à l'heure où Pékin durcit ses contrôles sur internet.

Cette semaine, les investisseurs surveilleront l'ouverture jeudi de la conférence traditionnelle des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming, qui se penchera sur les causes de la « médiocre productivité » et du « déclin du dynamisme » des économies.

Cet événement culminera vendredi par une prise de parole du patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell.

Le principal indice de la Bourse de Toronto a légèrement avancé.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a clôturé à 16 331,03 points, en hausse de 7,32 points.

Le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 76,54 ¢ US, en hausse de 0,9 ¢ US.

À la Bourse des matières premières de New York, le prix du baril de pétrole pour livraison en octobre a pris 21 ¢ US, à 65,42 $ US, alors que le prix de l'once d'or pour livraison en décembre a clôturé à 1194,60 $ US, en progression de 10,40 $ US.

Le prix du cuivre pour livraison en septembre a avancé de quatre ¢ US, à 2,67 $ US la livre.

Avec l'Agence France-Presse