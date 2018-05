Les marchés incertains face aux taux et aux dossiers du commerce

La Bourse de New York a terminé sur une note mitigée vendredi, les investisseurs hésitant à s'engager franchement face aux incertitudes persistantes sur le front commercial et à la montée des taux d'intérêt.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, est resté quasiment stable, grapillant 1,11 point à 24 715,09 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a lâché 0,38 % à 7354,34 points.

L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,26 % à 2712,97 points.

Sur la semaine, les trois indices ont perdu du terrain, le Dow Jones ayant cédé 0,5 %, le NASDAQ 0,7 % et le S&P 500 0,5 %.

« Le marché est actuellement à la recherche de l'élément qui pourrait le faire grimper plus haut », a commenté Tom Cahill de Ventura Wealth Management.

« La saison de résultats, qui a été plutôt très bonne, est presque derrière nous, et il n'y a rien de très excitant en termes de données économiques au cours des deux prochaines semaines », a-t-il justifié.

Aussi les investisseurs attendent de voir « ce qui va se passer sur le front commercial, en particulier entre les États-Unis et la Chine, et ce qui va se passer avec la Corée du Nord », a estimé M. Cahill.

Les délicates négociations commerciales entre Pékin et Washington qui ont repris vendredi « se passent bien » mais aucun accord n'a été conclu à ce stade, a souligné vendredi le conseiller économique de la Maison-Blanche, Larry Kudlow.

Les acteurs du marché sont aussi sensibles à la récente progression des taux d'intérêt.

Même si le taux d'emprunt des États-Unis à 10 ans se détendait un peu vendredi, à 3,062 % contre 3,111 % la veille, il reste au-dessus de la barre des 3 %.

« Cela fait pression sur le marché car cela rend les emprunts plus chers pour les entreprises, cela amenuise la valorisation [des actions], et cela rend le marché obligataire un peu plus attractif par rapport au marché boursier », a rappelé M. Cahill.

Toutefois selon lui, la hausse des taux est aussi le signe d'une économie en meilleure santé et « tant qu'ils ne montent pas trop vite, cela ne devrait pas poser de problème ».

L'envolée des prix du pétrole est un autre point surveillé de près par les investisseurs, le baril de Brent ayant dépassé cette semaine la barre des 80 dollars et le baril de WTI s'étant installé au-dessus des 70 $US.

Si les cours de l'or noir montent encore beaucoup plus, « cela pourrait affecter l'économie car les ménages vont commencer à dépenser moins en biens discrétionnaires », a souligné Adam Sarhan de 50 Park Investment. « Or la consommation représente les deux tiers de la croissance aux États-Unis. »

Les résultats de quelques grandes entreprises ont par ailleurs été reçus fraîchement, la chaîne de magasins de vêtements Nordstrom chutant par exemple de 10,9 % et Applied Materials, qui fabrique des composants pour semi-conducteurs, baissant de 8,3 %.

Campbell Soup, connu pour ses aliments en conserves, a dévissé de 12,4 % après le départ surprise de sa dirigeante Denise Morrison et l'annonce d'une remise à plat de sa stratégie.

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse, prolongeant sa récente séquence de gains, tandis que le dollar canadien perdait quelques plumes après la publication des plus récentes données sur l'inflation.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 18,76 points pour terminer la séance avec 16 162,31 points, soutenu par les secteurs de la santé, de la consommation discrétionnaire et des matériaux.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,64 cents US, en baisse de 0,48 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 20 cents US à 71,37 $ US le baril, tandis que celui de l'or a avancé de 1,90 $ US à 1291,30 $ US l'once. Le prix du cuivre a rendu 3 cents US à 3,06 $ US la livre.

- Avec La Presse canadienne