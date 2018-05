Wall Street résiste à l'effet iranien

Selon des résultats définitifs à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones, a pris 0,01 % à 24 360,21 points Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,02 % à 7266,90 points. L'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,03 % à 2671,92 points.

Donald Trump a annoncé mardi le retrait total des États-Unis de l'accord nucléaire iranien, optant pour une option dure ouvertement regrettée par ses alliés européens et dénoncée avec force par Téhéran.

Cette décision, plutôt attendue par les marchés, a un effet «déstabilisant» pour les indices tout au long de la séance a réagi Phil Davis de PSW Investments, étant donné «les risques régionaux qu'elle implique».Mais Wall Street s'est finalement reprise dans les toutes dernières minutes d'échanges.

«Le plus curieux dans cette histoire est la progression des valeurs du secteur de l'énergie alors que le pétrole a fortement baissé», a indiqué Maris Ogg de Tower Bridge Advisors.

Regroupées au sein d'un sous-indice du S&P 500, celles-ci ont avancé de 0,8 %, le pétrole coté à New York ayant de son côté reculé de 1,67 $ US.

«Les marchés se sont peut-être habitués à ne plus écouter les premières décisions (de M. Trump) sur un sujet et se disent sans doute que cela fait partie d'une stratégie de négociation, a estimé Mme Ogg.

La spécialiste rappelle la position très dure du président américain au début des discussions sur la Corée du Nord, avant que le milliardaire ne s'assagisse.Ce dernier a affirmé mardi que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo était en voyage en Corée du Nord pour préparer la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un.

Parmi les valeurs du jour, deux des plus grosses entreprises américaines concernées par le retour des sanctions contre l'Iran ont évolué en ordre dispersé: Boeing a perdu 0,6 % et General Electric a pris 1,4 %. Le groupe de location de véhicules Hertz a plongé de 18,7 % après la publication de résultats trimestriels ayant fait état d'une perte plus élevée que prévu.

La Bourse de Toronto a avancé même si le cours du pétrole brut a glissé.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 34,08 points pour terminer la journée à 15 842,71 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,14 cents US, en baisse de 0,60 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a retraité de 1,67 $ US à 69,06 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a perdu 40 cents US à 1313,70 $ US l'once. Le prix du cuivre a reculé de 2 cents US à 3,06 $ US la livre.