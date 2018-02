Wall Street portée par les technos

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice Dow Jones a pris 1,23% ou 306,88 points à 25 200,37 points, terminant au-dessus du cap des 25 000 points pour la première fois depuis le début du mois.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 1,58% ou 112,81 points à 7256,43 points.

L'indice élargi S&P 500 a pris 1,21%, ou 32,57 points, à 2731,20 points.

Ces trois indices ont ainsi bouclé leur cinquième séance de hausse de suite après une violente chute qui avait vu le Dow Jones et le S&P 500 reculer de plus de 10% en à peine deux semaines, une «correction» dans le jargon financier.

«La correction semble toucher à sa fin rapidement», a noté Alan Skrainka de Cornerstone Wealth Management.

«Nous n'avons pas encore regagné la moitié de ce que nous avions perdu. La poursuite du rebond est logique», a ajouté Phil Davis de PSW Investments.

Les valeurs technologiques réunies au sein du S&P 500 ont mené la progression de l'indice élargi, portées par la forte hausse d'Apple (+3,36% à 172,99 dollars).

Le rattrapage a toutefois été ralenti par la publication de données sur l'inflation, les prix à la production (PPI) ayant rebondi en janvier après l'annonce la veille d'une progression plus rapide qu'anticipé des prix à la consommation (CPI).

Une accélération de l'inflation est généralement le signe d'une hausse à venir des taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed) et est perçue négativement par les marchés.

Or ces derniers ont finalement porté peu d'attention à ces signaux, un relatif désintérêt également observé sur le dollar américain qui continuait à baisser malgré la perspective d'une remontée des taux.

Cette inflation semble perçue comme «temporaire» par les courtiers, a noté M. Skrainka.

La production industrielle américaine a de son côté baissé en janvier, alors que les analystes s'attendaient à une hausse.

Le marché obligataire s'est à nouveau tendu: le rendement de la dette américaine à 10 ans montait à 2,906% contre 2,902% la veille. Il a culminé à 2,94%, un plus haut en quatre ans.

Celui sur la dette à 30 ans avançait à 3,162% contre 3,134% la veille.

Les marchés ont également profité d'une série de résultats d'entreprises de bonne tenue, comme ceux de Cisco qui a vu son chiffre d'affaires trimestriel repartir à la hausse et a gagné 4,7%.

Parmi les autres valeurs, Amazon a progressé (+0,74%) alors que la presse américaine évoquait un partenariat avec Bank of America Merrill Lynch dans les prêts aux commerçants.

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse, jeudi, pour une deuxième séance consécutive.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 79,39 points à 15 407,66 points, soutenu notamment par les secteurs de l'immobilier et des services aux collectivités.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 79,96 cents US, en hausse de 0,35 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 66 cents US à 61,17 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a cédé 2,70 $ US à 1355,30 $ US l'once. Le prix du cuivre a avancé de 1 cent US à 3,25 $ US la livre.