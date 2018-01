Des crédits d'impôt pour rendre la Bourse plus attrayante?

Face à la diminution du nombre d'entreprises québécoises sur le TSX, l'organisme Québec Bourse suggère au gouvernement d'instaurer quatre crédits d'impôt pour les investisseurs, les entreprises et les firmes de courtage. L'objectif : redynamiser le recours au marché boursier.

Les propositions avancées par le regroupement Québec Bourse, association d'une centaine de membres (entreprises, investisseurs institutionnels, cabinets d'avocats, etc.), sont soumises dans le but de freiner la diminution du nombre de sociétés québécoises inscrites en Bourse et l'impact qui en découle sur l'économie de la province.

En 2017 seulement, une dizaine d'entreprises québécoises ont quitté la Bourse de Toronto ou ont fait connaître des projets en ce sens. Ce qui fait dire au président du conseil de Québec Bourse, Pierre Boucher, que 2017 a probablement été « une année historique en termes de perte de compagnies québécoises sur le TSX ». Québec Bourse ne détient aucune statistique précise sur le sujet.

Jean Coutu, Canam, Lumenpulse, Tembec, Mines Richmont, Napec, Groupe HNZ et Imvescor ont toutes annoncé dans les derniers mois des transactions qui ont fait ou feront disparaître leur inscription directe en Bourse.

À la fin de décembre, il y avait 87 entreprises québécoises inscrites au TSX. Quatre ans plus tôt, il y en avait 108.

« On constate au fil des ans une décroissance du recours aux marchés publics pour financer la croissance des entreprises alors que les champions de l'économie québécoise sont des entreprises publiques, comme CGI, WSP, Bombardier, Dollarama, etc. », dit Pierre Boucher.

« L'année 2017 vient sonner l'alarme une autre fois alors qu'un marché du financement public efficace est important pour une place financière de réputation internationale », ajoute-t-il en précisant que les nouvelles émissions québécoises ne suffisent pas à compenser le nombre d'entreprises de la province qui quittent le TSX.

FINANCEMENT PRIVÉ

La popularité du financement offert par les firmes d'investissement privées a grimpé en flèche dans les dernières années, un phénomène qui n'est pas unique au Québec.

Le fabricant montréalais de repas à cuisiner Marché GoodFood est l'un des rares récents nouveaux visages de la province au TSX.

« C'est impensable de constater que le marché boursier n'attire presque plus les entreprises, constate Louis Doyle, directeur général de Québec Bourse et ex-vice-président de la Bourse de croissance TSX. Qu'il y en ait moins, c'est une chose. Pas du tout, ce n'est pas normal. »

« Pour avoir une société et une place financière dynamique, et pour que nos entrepreneurs aient plus d'alternatives, il faut ramener le financement public à l'avant-scène pour qu'il redevienne une option de financement », poursuit Louis Doyle.

« Si on diversifie les sources de financement des entrepreneurs, ils risquent d'obtenir des financements mieux adaptés. Ça prend un marché public dynamique pour ouvrir les stratégies de sortie. Ça prend des produits d'investissement pour les investisseurs. Beaucoup de gens ont pu se bâtir un patrimoine intéressant en investissant dans des entreprises québécoises. »

EFFET MULTIPLICATEUR

Son collègue Pierre Boucher fait valoir que les entreprises québécoises en croissance et cotées en Bourse créent beaucoup d'activité économique : un siège social, des emplois de haut niveau, des contrats pour comptables, avocats et firmes de communications, en plus des contributions caritatives.

La richesse collective liée à l'activité économique est ce qui justifie une aide de l'État, croit Québec Bourse.

C'est avec cette vision que Québec Bourse a fait parvenir une lettre à Carlos Leitão le mois dernier pour l'inviter à réfléchir à des façons de relancer le recours au financement public.

Louis Doyle espère obtenir prochainement une rencontre avec le ministre des Finances. S'il ne se fait pas d'illusions concernant l'annonce de mesures dans le budget qui sera déposé dans quelques semaines, il estime néanmoins que les quatre suggestions de Québec Bourse sont concrètes et peuvent être mises en place assez rapidement.

Au ministère, l'attachée de presse de Carlos Leitão confirme que le cabinet a discuté du dossier avec Louis Doyle. « La proposition est en analyse », dit Audrey Cloutier.