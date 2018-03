Wall Street salue la Fed et la réforme fiscale

Selon les résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones s'est apprécié de 80,63 points à 24 585,43 points.

Le NASDAQ, à prédominance technologique, a avancé de 13,48 points à 6875,80 points.

L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,05%, ou 1,26 point à 2662,85 points.

«Les nouvelles semblent très bonnes aux yeux des investisseurs», a réagi Tom Cahill de Ventura Wealth Management.

Les élus conservateurs au Congrès ont annoncé mercredi un accord de principe sur le projet de réforme fiscale.

Leur ébauche de texte final prévoit notamment un taux d'imposition de 21% pour les entreprises, et applicable dès 2018.

Initialement, les deux chambres souhaitaient une taxe de 20%, les sénateurs ayant par ailleurs opté pour une application des coupes en 2019.

Ces coupes fiscales représenteront «un facteur soutenant une croissance un peu plus forte», a commenté la présidente de la banque centrale américaine (Fed) Janet Yellen.

Outre la hausse de ses taux d'un quart de point comme largement anticipé, la Fed a annoncé mercredi des perspectives de croissance en hausse pour 2018: selon l'institution, l'économie américaine progressera de 2,5% l'an prochain contre 2,1% lors de précédentes prévisions.

«L'économie américaine croît de manière rapide, la plupart des indicateurs économiques l'ont d'ailleurs récemment prouvé», a commenté M. Cahill.

Un point noir subsiste toutefois dans les prévisions de la Fed: le niveau d'inflation, «relativement faible» selon les analystes de Prestige Economics, à 1,7% pour 2017 et 1,9% pour l'année prochaine.

«Ce n'est pas une inquiétude majeure», a toutefois jugé M. Cahill, affirmant que «malgré une croissance chinoise de 6,5%, l'inflation est également faible (dans ce pays) sans que cela ne suscite de craintes».

Le marché obligataire montait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,346% contre 2,401% mardi, et celui des bons à 30 ans évoluait à 2,725% contre 2,776% la veille.

Sur le front des valeurs, l'entreprise de grande distribution Target a avancé (+2,7%) après avoir annoncé le rachat de la plateforme de livraison Shipt pour 550 millions de dollars, le groupe tentant de contrer les velléités expansionnistes du géant Amazon dans ce secteur.

21st Century Fox a baissé (-3,96%), alors que la presse américaine a affirmé que l'officialisation attendue jeudi du rachat d'une partie de ses actifs par Disney valoriserait le groupe dirigé par James Murdoch à 60 milliards de dollars.

Apple a progressé (+0,3%) après avoir annoncé un investissement de 390 millions US dans la société Finisar en vue d'augmenter la production de puces qui alimentent les fonctionnalités de l'iPhone X.

L'indice de référence de la Bourse de Toronto a atteint un sommet record. L'indice composé S&P/TSX a pris 22,56 points pour clôturer à 16 136,59 points, après avoir atteint en cours de séance le niveau record de 16 187,85 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,81 cents US, en hausse de 0,12 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a cédé 54 cents US à 56,60 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or s'est emparé de 6,90 $ US à 1248,60 $ US l'once. Le prix du cuivre a avancé de 3 cents US à 3,05 $ US la livre.

- Avec La Presse canadienne