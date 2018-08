Les bureaux de Molson resteront à Montréal

« Cette décision a été prise par l'équipe de direction après plusieurs mois de discussions et de travail dans le but de maintenir un lien avec le site où nous avons débuté nos opérations en 1786. Nos racines sont profondes à Montréal et nous sommes fiers d'avoir respecté notre engagement de préserver une présence de Molson dans la métropole », dit Frederic Landtmeters, chef de la direction de Molson Coors Canada, dans un communiqué qui vient de paraître.

La situation ressemblera à ce qui se passe chez Coors aux États-Unis. L'usine Coors est à Golden, tandis que les bureaux sont à Denver.

L'entreprise binationale a deux sièges sociaux : l'un à Denver, où se trouvent les principaux postes de direction, l'autre à Montréal. Une année sur deux, Montréal reçoit l'assemblée générale des actionnaires. La règle de l'alternance entre les familles Coors et Molson prévaut pour le poste de président du conseil d'administration.

En ce qui concerne la mise en vente du terrain de la rue Notre-Dame Est, celle-ci se fera à l'automne. « Avant de pouvoir en dire davantage sur les impacts que cette décision occasionnera sur les infrastructures existantes et les employés qui y travaillent, de nombreux éléments restent à parfaire », précise le brasseur dans sa communication.

Molson et la Ville de Montréal collaborent à une réflexion sur l'avenir du site. Des rencontres ont lieu avec l'arrondissement de Ville-Marie et la Ville afin d'en arriver à l'émission d'un accord de principe sur le développement du site et d'un énoncé d'intérêt patrimonial pour le terrain appartenant à Molson. Ces ententes devraient voir le jour sous peu. « Ceci permettra le redéveloppement du site en un nouveau quartier pour Montréal à l'honneur de l'histoire de la brasserie et de la famille Molson », souligne M. Landtmeters.

La nouvelle brasserie sera située dans l'arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil. Elle sera construite par Pomerleau-Alberici. Le début des travaux sera souligné cet automne. Sa mise en service est prévue en 2021.