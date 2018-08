Le Mouvement Desjardins affiche un excédent en hausse de 16,5 %

L'excédent avant ristournes aux membres de la coopérative de Lévis s'est établi à 677 millions $ pour le trimestre clos le 30 juin, ce qui se comparait à un excédent de 581 millions $ pour la même période l'an dernier.

Desjardins a inscrit à ses résultats du plus récent trimestre un gain de 129 millions $ net d'impôts lors de la création, le 1er avril, de la société de solutions d'assurance et de placements Patrimoine Aviso, dans laquelle il détient une participation de 50 %.

En excluant ce gain, l'excédent ajusté s'est établi à 548 millions $, ce qui représentait plutôt une diminution de 5,8 % par rapport à celui de 582 millions $ de l'an dernier.

Les revenus totaux de Desjardins ont diminué de trois % pour totaliser 4,469 milliards $, soit des revenus d'exploitation de 4,141 milliards $ et des revenus de placement de 328 millions $. La baisse des revenus totaux était complètement attribuable à une chute de 54 %des revenus de placement, puisque les revenus d'exploitation ont avancé de 6,2 %.

Du côté des différents secteurs d'activités du Mouvement Desjardins, le groupe des services aux particuliers et aux entreprises a dégagé un excédent avant ristournes de 299 millions $, en hausse de 9,9 % par rapport à l'an dernier.

«La bonne performance du réseau des caisses explique en grande partie cette hausse, compensée par la hausse des frais liés à l'acquisition et à la mise en place des nouveaux portefeuilles de cartes de crédit pancanadiens», a expliqué l'institution dans un communiqué.

Le secteur de la gestion de patrimoine et de l'assurance de personnes a réalisé un excédent avant ristournes de 331 millions $, incluant le gain lié à Patrimoine Aviso. Sans ce dernier, l'excédent a atteint 202 millions $, ce qui représentait malgré tout une croissance de 6,9 %.

L'excédent du secteur de l'assurance de dommages a chuté de 46,9 % à 52 millions $, ce que Desjardins a expliqué par une «sinistralité plus importante qu'au trimestre comparable de 2017» et par l'incidence de la vente, l'été dernier, de Western Financial Group et de Western Life Assurance Company.

À la fin du plus récent trimestre, Desjardins cumulait un actif total de 290,1 milliards $, en hausse de 5,4 % par rapport au 31 décembre 2017, tandis que son ratio des fonds propres était de 17,8 %.

Desjardins calcule que son retour aux membres et à la collectivité a atteint 106 millions $ au plus récent trimestre, comparativement à 74 millions $ pour la même période. Ce montant comprenait une provision pour ristournes de 71 millions $, en hausse de 77,5 % sur un an, ainsi que des commandites, des dons, des bourses d'études et des avantages aux membres.