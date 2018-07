Le mastodonte américain de la restauration rapide McDonald's a très bien fait au deuxième trimestre, alors qu'il tente de rapatrier des millions de clients avec un nouveau menu et des installations rénovées.

Associated Press OAK BROOK, Illinois

McDonald's a annoncé jeudi un bénéfice de 1,5 milliard $ US ou 1,90 $ US par action.

Son bénéfice ajusté s'est établi à 1,99 $ US par action, soit 7 cents US de plus que les prévisions des analystes interrogés par Zacks Investment Research.

Ses revenus trimestriels de 5,35 milliards $ US étaient également supérieurs aux attentes.