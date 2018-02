La Banque Nationale hausse ses profits à 550 millions

Le résultat dilué par action de 1,46 $ au premier trimestre de 2018 se compare à 1,34 $ au trimestre correspondant de 2017.

Ces croissances sont attribuées à la progression du résultat net de tous les secteurs d'exploitation.

Le résultat net excluant les éléments particuliers de 556 millions se compare à 502 millions l'an dernier, une croissance de 11%. Le résultat dilué par action excluant les éléments particuliers atteint 1,48 $ par rapport à 1,35 $ au trimestre correspondant de 2017, en hausse de 10%.

Le résultat net du secteur Particuliers et Entreprises a avancé de 11%, celui de Gestion de patrimoine de 21%, celui de Marchés financiers de 14% et celui de Financement spécialisé aux États-Unis et International de 32%.

Les revenus trimestriels de la banque ont avancé de 11% à 1,8 milliard.