Walmart rate la cible, le titre chute de près de 10%

Le plus important détaillant de la planète a raté la cible au quatrième trimestre.

Associated Press BENTONVILLE, Arkansas

Walmart a annoncé mardi un bénéfice net de 2,17 milliards de dollars US ou 73 cents US par action. Son bénéfice ajusté s'est chiffré à 1,33 $ US par action.

Les 12 analystes interrogés par la firme Zacks Investment Research attendaient un profit de 1,36 $ US par action.

Les revenus trimestriels de Walmart ont atteint 136,27 milliards de dollars US, soit un peu mieux que les recettes de 135,04 milliards US prédites par les experts.

Le titre de Walmart chutait de près de 10% à 94,70$ mardi matin à la Bourse de New York.

Avant l'ouverture des marchés, l'action de Walmart était en progression de 6% cette année et de 51% depuis un an.