Le profit de Thomson Reuters a reculé au 4e trimestre

Thomson Reuters a affiché jeudi un bénéfice du quatrième trimestre en baisse par rapport à celui de la même période un an plus tôt - trimestre au cours duquel il avait profité de la vente de certains actifs de propriété intellectuelle et de science.

La société d'actualités et d'informations a engrangé un bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires de 576 millions US, soit 81 cents US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre.

En comparaison, elle avait réalisé un bénéfice de 2,23 milliards US, ou 3,03 $ US par action, pour les trois derniers mois de son exercice 2016. Elle avait alors conclu la vente de sa division de propriété intellectuelle et de science pour 3,55 milliards US en espèces à deux gestionnaires de fonds de capital d'investissement, incluant Onex.

Les revenus de Thomson Reuters ont totalisé 2,94 milliards US au plus récent trimestre, un chiffre d'affaires en hausse par rapport à celui de 2,86 milliards US du même trimestre un an plus tôt.

Après ajustements, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 60 cents US pour son quatrième trimestre, soit près du double de celui de 31 cents US du dernier trimestre de 2016.

Thomson Reuters a annoncé la semaine dernière avoir conclu une entente pour vendre une participation de 55 % dans ses activités de finance et de risque à des fonds de capital d'investissement gérés par Blackstone.