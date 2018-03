Shaw hausse ses profits à 114 millions

Le bénéfice par action du groupe de télécommunications s'est établi à 22 cents pour le trimestre clos le 30 novembre, en hausse par rapport au profit de 89 millions, ou 18 cents par action, de la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 1,25 milliard de dollars, comparativement à 1,22 milliard au premier trimestre de l'exercice précédent.

Les revenus du sans-fil ont grimpé de 26,8% à 175 millions, tandis que les revenus filaires ont diminué de 0,4% à 1,08 milliard.

Au cours du trimestre, Shaw a accueilli environ 34 000 nouveaux abonnés à ses services sans fil, par rapport à 9500 ajouts nets à ce chapitre un an plus tôt.

Le nombre d'abonnés aux services filaires a diminué d'environ 34 000 au cours du plus récent trimestre, ce qui se compare à un recul d'environ 30 000 abonnés un an plus tôt.

L'action de Shaw Communications retraitait jeudi, en début d'après-midi, de 94 cents, soit 3,36%, pour se négocier à 27,00 $ à la Bourse de Toronto.