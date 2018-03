Les profits de Potash fondent de 35%

Potash Corp a réalisé un bénéfice de 53 millions de dollars américains au troisième trimestre, soit une chute de 35% par rapport à la même période l'an dernier.

Le bénéfice par action est ressorti à 6 cents, soit bien en dessous des 12 cents attendus par les analystes.

Le chiffre d'affaires s'est monté à 1,23 milliard USD, en hausse de 9% par rapport à la période d'avril à juin l'an dernier, et le résultat d'exploitation a progressé de 21% à 230 millions.

Pour la potasse, le résultat d'exploitation, à 254 millions USD, a plus que doublé sur un an grâce à l'augmentation des prix, une baisse des coûts de production et une hausse des volumes à l'étranger.

Les ventes de potasse ont été de 2,9 millions de tonnes contre 2,5 millions sur la même période de 2016. Les volumes ont augmenté de 10% en Amérique du Nord et les livraisons à l'international ont progressé de 14% sous l'impact d'une forte demande de l'Amérique latine et des marchés asiatiques.

Le groupe canadien a indiqué avoir obtenu un prix moyen par tonne de 179 dollars au troisième trimestre, soit près de 30 dollars de mieux par tonne sur un an.

Sous l'effet de la demande mondiale, notamment dans les marchés chinois et indien, le groupe agrochimique a maintenu ses prévisions de vente de potasse pour l'année 2017 dans une fourchette de 62 à 65 millions de tonnes.

Potash Corp prévoit désormais un bénéfice par action annuel entre 48 et 54 cents très en dessous des attentes de 64 cents. En conséquence, le titre perdait plus de 4% dans les échanges de pré-séance à Wall Street où il est côté.

Sur la période de juillet à septembre, «nous avons fait des progrès significatifs sur notre projet de fusion avec Agrium», a indiqué Jochen Tilk, PDG de Potash Corp, qui prévoit que la fusion devrait engendrer des coûts équivalents à 8 cents par action.

Le groupe a annoncé que la fusion avec son concurrent Agrium devrait être bouclée vers la fin du quatrième trimestre pour former le nouveau groupe agrochimique Nutrien.