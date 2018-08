Les prix du carburant font bondir le coût des billets d'avion

La hausse des prix du carburant a alimenté une augmentation du prix des billets d'avion de 28 % d'une année à l'autre et a contribué à faire remonter l'inflation à son plus haut niveau depuis 2011.

Le bond des tarifs aériens - qui a suivi une courbe semblable à l'augmentation de 25 % du prix de l'essence - a compté pour 0,3 point de pourcentage dans l'inflation globale de 3,0 %, a indiqué James Marple, économiste principal chez Services économiques TD.

« Ce n'est pas surprenant de voir cela être éventuellement transféré aux consommateurs », a-t-il affirmé.

Les dirigeants d'Air Canada et de WestJet ont récemment prévenu que les coûts accrus du carburant pour les avions à réaction seraient compensés par des tarifs plus élevés.

Air Canada a déboursé 32 % de plus sur le carburant au premier semestre de 2018 - soit 1,79 milliard de dollars - par rapport à la même période l'an dernier. Son concurrent établi à Calgary a dépensé 583 millions en kérosène au cours des six premiers mois de 2018, soit 27 % de plus que ses coûts en carburant au cours des deux premiers trimestres de 2017.

Cependant, l'essence n'est pas la seule raison pour laquelle les passagers pourraient se sentir lésés.

Selon l'analyste de Statistique Canada, Taylor Mitchell, la demande de vols vers l'Europe et l'Asie a bondi le mois dernier, ce qui a peut-être entraîné une hausse des tarifs aériens.

« Nous avons remarqué que cela a coïncidé avec la Coupe du monde [qui a eu lieu en Russie jusqu'à la mi-juillet] », a dit M. Mitchell.

L'analyste a également noté qu'un changement de méthodologie de Statistique Canada en mars dernier faussait les comparaisons d'une année à l'autre, l'agence utilisant maintenant plus de données pour saisir l'ampleur des déplacements de pointe.

James Marple a dit croire que la montée en puissance de l'inflation ne s'inscrivait pas dans une tendance, mais était attribuable à l'impact de la hausse des coûts de carburant et de main-d'oeuvre sur le secteur du transport aérien.

« L'importance de la hausse enregistrée en juillet ne peut pas être juste reliée au coût du carburant », a dit l'économiste.

L'augmentation des prix a eu lieu malgré la récente montée des transporteurs à très bas tarifs tels que Flair Airlines et Swoop, appartenant à WestJet, et l'unité Rouge d'Air Canada.

« Si ce n'était de toute cette concurrence dans beaucoup de ces grands marchés, l'impact de la hausse des prix du carburant ou la pression à la hausse sur les salaires dans un secteur fortement syndiqué pourrait faire monter les prix encore plus », a soutenu Robert Kokonis, président de la société de conseil AirTrav, établie à Toronto.