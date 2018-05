Les taxis réclament une subvention pour l'achat d'un véhicule électrique

Alors que les prix de l'essence montent en flèche et que la concurrence est rude face à Uber, les entreprises de taxi ont choisi de faire front commun. Elles demandent la mise en place d'un incitatif de 5000 $ pour l'achat d'un véhicule 100 % électrique. Objectif: stimuler l'acquisition de tels véhicules.

«Nous croyons que c'est le petit coup de pouce qui permettrait à l'industrie d'accélérer sa modernisation», affirme Yung Cuong, cofondateur de E-Taxi. Cette entreprise québécoise fondée l'année passée serait un entremetteur: elle vendrait aux compagnies intéressées un véhicule électrique venu d'Asie. Le véhicule en question, un e6 du fabricant chinois BYD, est spécialement conçu pour les taxis. D'une autonomie d'environ 300 km, il coûte à l'achat environ 60 000 $. Une cinquantaine de villes partout dans le monde l'a déjà adopté. Des démarches ont été amorcées pour que le modèle soit homologué par Transports Canada.

Des économies pour les taxis

Le prix d'achat est certes plus important que pour un véhicule classique, mais les compagnies de taxi qui opteraient pour l'électrique pensent, avant tout, faire des économies au quotidien. Car le carburant est aujourd'hui leur plus grosse dépense. «On débourse entre 50 et 100 $ par jour dans l'essence, et comme son prix n'arrête pas d'augmenter, on craint que la situation empire...», déplore François Cyr, président de Radio Taxi Union. Pour lui, le passage à l'électrique permettrait de faire une croix sur toutes les dépenses qui vont de pair avec un véhicule à essence, tels que les changements de liquides. En réduisant leurs dépenses, les compagnies espèrent mieux résister face à Uber, qui casse les prix des courses.

En outre, les regroupements de propriétaires sont convaincus que ces véhicules seraient un atout pour se démarquer de la concurrence - qu'ils jugent parfois déloyale. «La population est sensible à la pollution, au vert», assure Benoit Vallée, président de Taxi Rosemont. Et plus globalement, pour diminuer, à terme, les émissions de gaz à effet de serre.

Des véhicules conformes aux exigences gouvernementales

Dernier argument de poids avancé par les entreprises de taxi: ces véhicules répondent aux exigences du gouvernement. «Nos différents partenaires d'affaires nous permettent de prévoir l'installation des technologies qui sont exigées au Québec ou à Montréal, comme le paiement électronique, explique Yung Cuong. Lorsque le gouvernement du Québec exigera l'installation d'un module d'enregistrement des ventes lié aux autorités fiscales, notre véhicule en sera aussi équipé.»

En décembre dernier, Québec annonçait que 44 millions seraient investis sur cinq ans pour moderniser les taxis. Le regroupement d'entreprises souhaite avoir davantage de visibilité sur la mise en place de ce plan et demande à ce que cette subvention de 5000 $ fasse partie du programme.

Aujourd'hui, plus de 8000 taxis roulent au Québec, dont plus de 4000 dans le grand Montréal. Selon ce regroupement de propriétaires, «la mise en place d'un tel incitatif permettrait d'électrifier environ 2000 voitures de taxi d'ici deux ans.»