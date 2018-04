Bombardier: performance améliorée pour le Global 7000

Le très luxueux Global 7000, de Bombardier, sera l'avion d'affaires ayant la plus longue portée lorsqu'il entrera en service, quelque part dans la deuxième moitié de 2018.

Actuellement en phase d'essai, l'appareil a affiché des performances meilleures que prévu qui ont incité Bombardier à allonger sa portée officielle de 7400 à 7700 milles marins. Il devance ainsi les 7500 milles marins du Gulfstream G650ER, qui est par ailleurs nettement plus petit.

La portée additionnelle permettra aux propriétaires de cet avion très haut de gamme, dont le prix courant est de plus de 70 millions US, de se déplacer de New York à Hong Kong ou de Singapour à San Francisco sans escale.