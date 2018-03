Le REM pousse le transporteur XTL vers l'est

Les travaux de construction par Broccolini ont déjà commencé et doivent se terminer le 31 août 2018.

Le nouveau centre de 350 000 pi2, situé au 9135, boulevard Henri-Bourassa Est, est rendu nécessaire en partie parce que l'entrepôt de XTL, situé dans l'ouest de l'île, ne pourra bientôt plus recevoir de marchandise en provenance du chemin de fer.

Cet entrepôt est situé le long de l'antenne ferroviaire Doney, qui sera réquisitionnée par le train électrique de la Caisse de dépôt. La cohabitation entre le Réseau électrique métropolitain (REM) et les trains de marchandises deviendra impossible, d'où la nécessité d'aller ailleurs, explique la présidente de XTL, Geneviève Gagnon.

« C'était une belle occasion d'augmenter notre offre de services en entreposage. C'est sûr, le REM nous a forcés à revoir nos façons de faire, à revoir nos services en matière d'entreposage. » - Geneviève Gagnon

Comme services de valeur ajoutée, XTL propose à ses clients : entreposage, préparation de commande à la caisse ou à l'unité, emballage, assemblage, étiquetage et préparation de présentoir.

Mme Gagnon n'en veut pas du tout à la Caisse de dépôt pour autant. « Pour nous, c'est une des meilleures choses qui nous soit arrivée, s'exclame-t-elle. C'est un beau projet. »

XTL reçoit par train, par exemple, des rouleaux en provenance d'usines de pâtes et papiers. « On a décidé de construire dans l'Est pour avoir le rail, explique Mme Gagnon. L'entrepôt de Rivière-des-Prairies aura une capacité de traiter 20 wagons de fret par jour. »

Son entrepôt de l'ouest de l'île, au 1700, chemin Saint-François, à Dorval, restera ouvert. XTL est en train de le réaménager pour recevoir et traiter de la marchandise sur palettes, comme des biens de consommation.

UNE BONNE NOUVELLE POUR L'EST

« Un investissement de 30 millions, c'est significatif. Ce sont des bonnes nouvelles pour l'Est », commente au téléphone Christine Fréchette, PDG de la Chambre de commerce de l'est de Montréal, qui a exprimé récemment sa déception de voir Molson quitter Montréal pour Longueuil.

MASSE CRITIQUE EN LOGISTIQUE

« Avec XTL qui s'implante dans l'est de Montréal, poursuit Mme Fréchette, ça permet de renforcer notre secteur du transport et de la logistique qui compte déjà sur la présence de Groupe Morneau, de Transforce, de même que sur une série de flottes privées appartenant à Brick, Metro et Sobeys. C'est le système de transport intermodal avec le port, le chemin de fer et les autoroutes qui nous permet d'attirer ce type d'entreprises. »