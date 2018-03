Bombardier avait envisagé une entente avec Boeing

Avant de céder le contrôle du programme de la C Series à Airbus, Bombardier était en pourparlers avec Boeing, selon des révélations faites hier soir par le Globe and Mail.

Les négociations ont commencé en juin dernier, soit deux mois après la plainte déposée par Boeing contre Bombardier et accusant cette dernière de profiter de subventions gouvernementales pour développer et vendre la C Series.

L'avionneur américain envisageait, à ce moment, d'acquérir une participation dans le programme.

Toutefois, Boeing a claqué la porte quelques semaines plus tard, ouvrant la voie à des tarifs punitifs de 300 % imposés aux avions C Series par le gouvernement américain.

Bombardier a annoncé le 16 octobre dernier que le géant européen Airbus avait acquis une participation majoritaire dans le programme de la C Series.