Citigroup se réorganise

La banque américaine Citigroup est en train de se réorganiser et procède par la même occasion à un jeu de chaises musicales, avec la nomination d'un nouveau directeur financier, selon un document interne consulté par l'AFP.

Agence France-Presse New York

Mark Mason, 47 ans, va remplacer à compter de mars John Gerspach, 65 ans, qui prend sa retraite après 28 ans au sein de l'entreprise, dont neuf au poste de directeur financier.

M. Mason devient ainsi un des rares Afro-Américains à occuper un poste prestigieux au sein des six grandes banques de Wall Street.

Né dans le quartier populaire du Queens à New York, il a été élevé par une mère célibataire qui avait du mal à joindre les deux bouts, mais est parvenu à décrocher un diplôme de la prestigieuse université Harvard.

Il a débuté sa carrière chez Citigroup en 2001 et occupe pour l'instant le poste de directeur financier de la division regroupant les activités de courtage notamment.

Il est aussi responsable depuis 2017 de soumettre aux régulateurs la copie de Citigroup aux tests de résistance censés déterminer les niveaux de liquidités que la firme doit verser à ses actionnaires sous la forme de dividendes et de rachats d'actions.

Outre sa nomination, Citigroup a également promu d'autres talents internes, dont Ray McGuire, qui va prendre la tête d'une nouvelle division baptisée «Banking Capital Markets and Advisory», regroupant ses plus importantes unités.

En effet, l'unité fournissant les prêts et conseillant les entreprises - Corporate and Investment Banking - et celle aidant les sociétés à lever de l'argent auprès des marchés - Capital Markets Origination - sont fusionnées, à l'image de ce qui est en place chez les banques rivales.

M. McGuire sera secondé par les banquiers Tyler Dickson et Manolo Falco.

Citigroup a également annoncé le départ de trois de ses banquiers les plus expérimentés.

Tous ces mouvements interviennent au moment où le titre a du mal à décoller en Bourse malgré de gros bénéfices et est à la traîne face aux concurrents, dont JPMorgan Chase.