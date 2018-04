Canaccord acquiert le courtier exécutant montréalais Jitneytrade

Une entente à cet effet a été annoncée en soirée mercredi. La transaction, dont le prix n'a pas été dévoilé, permet aussi à Canaccord d'acquérir Finlogik, la société de logiciel spécialisée dans les technologies financières de Jitneytrade.

Un courtier exécutant fonctionne uniquement comme une plateforme qui exécute les transactions sur une Bourse ou un marché de gré à gré, sans fournir de conseils. Ce type de courtier est rémunéré à la commission.

Fondée à Montréal il y a 17 ans par des « traders » pour des « traders », Jitneytrade est particulièrement active dans la négociation de produits dérivés (contrats à terme et options sur actions) à la Bourse de Montréal.

La société a des clients en courtage à escompte, des groupes de négociation sophistiqués et des institutions. Dans le communiqué annonçant la transaction, on soutient que Jitneytrade a régulièrement été classée parmi les meilleurs selon le volume pour les contrats à terme et options de la Bourse de Montréal et qu'elle est l'un des 10 premiers courtiers en négociation actifs à la Bourse de Toronto.

UNE CINQUANTAINE D'EMPLOYÉS

L'effectif combiné de Jitneytrade et de Finlogik s'élève à une cinquantaine d'employés. Le bureau principal de Jitneytrade est situé au 360, rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal. Elle a aussi une adresse dans la Ville Reine.

La société acquise continuera d'être dirigée par Jean-François Sabourin. Ce dernier a dans le passé occupé des postes de direction dans le domaine des dérivés au sein de plusieurs grandes banques d'investissement.

La direction de Jitneytrade n'était pas disponible pour commenter la transaction.

« Nous prévoyons que la plateforme différenciée et très modulable de Jitneytrade en matière de négociation d'options et de contrats à terme procurera un avantage à nos clients existants en leur offrant une gamme élargie de produits et de services », a pour sa part souligné Dvai Ghose, chef du développement stratégique chez Canaccord Genuity.

Canaccord Genuity est une des plus importantes firmes indépendantes de services financiers au pays. Son siège social est installé à Vancouver.