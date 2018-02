Desjardins: 2,15 milliards d'excédents en 2017

Cette hausse des excédents -l'équivalent des bénéfices dans une entreprise à capital-actions- est survenue alors que les revenus d'exploitation de Desjardins ont augmenté de 9 % à 15,4 milliards.

Ainsi, Desjardins est parvenu à rehausser de 8% à 9,1% le taux de rendement de ses capitaux propres, ce qui est une importante mesure de rentabilité dans le secteur des services financiers.

Avec cette rentabilité accrue, Desjardins rehausse aussi substantiellement sa «provision pour ristournes» aux membres-clients de son réseau de caisses populaires. Ces ristournes passent à 202 millions en fin d'exercice 2017, soit 40% de plus que les 144 millions comptabilisés un an plus tôt.

En fin d'exercice 2017, aussi, l'actif total du Mouvement Desjardins a été comptabilisé à 275 milliards, en hausse de 6% ou 17 milliards par rapport au montant comparable un an plus tôt.

En premiers commentaires par voie de communiqué, ce midi, le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, soutient que «ces résultats confirment que Desjardins réussit mieux que jamais à se rapprocher de ses membres et clients, principalement par notre importante transformation numérique qui répond efficacement à leurs attentes».

Selon M. Cormier, ces résultats «nous donnent encore plus de moyens pour poursuivre notre mission sociale et économique dont les impacts sont directs».