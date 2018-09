Loto-Québec doit «faire un effort», dit le SPGQ

Bien que BAnQ soit parvenue à une entente de principe avec le gouvernement vendredi, les employés de Loto-Québec, eux, demeurent en négociations. Les pourparlers n'avancent guère, indique M. Perron, et les litiges principaux concernent « l'aspect pécuniaire ».

« La grande différence entre [BAnQ et Loto-Québec], c'est que BAnQ est allée chercher les mandats nécessaires au Conseil du trésor pour des sommes qui ont permis d'arriver à un accord. Mais Loto-Québec n'y est pas allée », a-t-il laissé savoir.

Ainsi, selon lui, les négociateurs de Loto-Québec doivent faire l'effort de réclamer la permission du Conseil du trésor pour une proposition conciliante avec les demandes de la partie syndicale, chose qui n'a pas encore été faite.

Le syndicat et la partie patronale ne s'entendent pas non plus sur la sécurité d'emploi. « Ils [Loto-Québec] veulent de la marge de manoeuvre pour mettre plus de gens à pied et recourir à la sous-traitance », explique le président du SPGQ, ajoutant qu'il s'agit de « la dernière chose souhaitable », l'expertise pouvant se perdre avec un recours excessif à des sous-traitants.

Une grève de deux jours des employés de Loto-Québec prend fin lundi matin. Leur convention collective est échue depuis mars 2015.