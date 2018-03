Le retour des skieurs conforte les stations après le grand froid des Fêtes

Les skieurs et planchistes sont de retour sur les pentes au Québec en cette fin du congé des Fêtes, après les avoir boudées lors du grand froid et malgré des conditions de neige que l'Association des stations de ski considère «exceptionnelles pour le temps des Fêtes».

D'une année à l'autre, la période des Fêtes représente 20%, en moyenne, de l'achalandage total d'une saison dans les stations de ski au Québec.

L'hiver dernier, la fréquentation des stations de ski québécoises avait bondi de 15% par rapport à l'année précédente, avec un total de six millions de jours-ski, soit le meilleur résultat en trois ans.

Pour la suite de cette saison 2017-2018, selon l'Association des stations de ski, «l'industrie du ski est optimiste face au mois de janvier et février, soit la période qui représente la plus grande portion de l'achalandage avec 42% de la saison».

On souligne que l'ensemble des régions a reçu une quantité de neige importante avant Noël et que «plusieurs stations ont pu ouvrir plus tôt qu'à l'habitude et, dans plusieurs cas, donner l'accès à 100% de leur domaine skiable».