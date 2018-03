Spectra intéressée par le Groupe Juste pour rire

Selon nos informations, l'entreprise de divertissement étudie sérieusement la possibilité d'acheter le Groupe Juste pour rire dans le cadre du processus de vente mené actuellement par RBC Marchés des Capitaux. Spectra n'a pas commenté le dossier hier.

L'Équipe Spectra n'est pas présente dans le milieu de l'humour : elle produit des spectacles, est propriétaire de salles de spectacles (MTelus, l'Astral, M2), a une agence d'artistes et une étiquette de disques, en plus de gérer trois festivals d'envergure (le Festival international de jazz de Montréal, les FrancoFolies et Montréal en lumière).

L'Équipe Spectra a été cofondée par Alain Simard, André Ménard et Denyse McCann, mais elle fait partie depuis 2013 du Groupe CH, propriétaire du Canadien de Montréal, du Centre Bell et du promoteur evenko, qui gère la carrière de quelques humoristes.

LETTRE OUVERTE

Il y a deux semaines, le PDG de L'Équipe Spectra, Jacques-André Dupont, a cosigné une lettre ouverte du Regroupement des événements majeurs internationaux (REMI) manifestant son « attachement à l'actif » que constitue Juste pour rire pour Montréal et le Québec et lançant « un appel au dialogue dans le milieu de l'humour, a priori entre les promoteurs du nouveau Festival du rire et la "nouvelle administration" - à venir - du festival Juste pour rire. Dans l'intérêt du tourisme, de la culture et de l'économie ; en somme, dans l'intérêt public ».

La lettre ouverte du PDG du REMI, Martin Roy, a été cosignée par 18 dirigeants du milieu des festivals et du tourisme.

Le Groupe Juste pour rire a été mis en vente le mois dernier après les allégations d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel à l'égard de Gilbert Rozon, fondateur, président et actionnaire majoritaire du Groupe Juste pour rire.