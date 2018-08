Bientôt à l'affiche: des films carboneutres tournés au Québec

« À devis égal, on va choisir la proposition verte... » C'était il y a déjà deux ans. Mais le PDG du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), Pierre Moreau, n'a pas oublié cette phrase lancée par un dirigeant de studio d'Hollywood au cours d'une conversation. Et il veut maintenant faire de Montréal l'une des villes les plus vertes en matière de tournages de cinéma.