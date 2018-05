Changement de structure de La Presse: le PQ veut entendre André Desmarais

Martin Croteau

(Québec) Le Parti québécois (PQ) veut entendre une kyrielle d'intervenants en commission parlementaire avant de statuer sur un projet de loi qui permettrait à La Presse de passer aux mains d'un organisme à but non lucratif (OBNL). Il souhaite notamment entendre le président et co-chef de la direction de Power Corporation, André Desmarais.