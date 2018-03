Télévision: baisse de 4% des abonnés francophones en 2017

Le phénomène du débranchement de la télé est bien réel chez les francophones au Canada, qui sont de plus en plus nombreux à délaisser le petit écran. En 2017, le pourcentage de francophones abonnés à la télé a chuté de 4 %, la plus importante diminution de la dernière décennie, selon une étude de l'Observateur des technologies médias.