Le géant espagnol Telefónica s'installe à HEC

Il s'agit d'une première installation au Canada, la seconde en Amérique du Nord, après celle de la Silicon Valley. « C'est comme réussir à amener un hockeyeur-vedette d'Europe au Canada », dit, enthousiaste, Manaf Bouchentouf, directeur principal du Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires à HEC Montréal, dans un entretien.

Par innovation ouverte, on entend un processus par lequel une entreprise fait appel à des idées et expertises externes. Ce processus permet également à l'entreprise de rentabiliser ses idées en les proposant à des tiers.

L'objectif de cet échange HEC-Telefónica est de repérer les jeunes pousses les plus prometteuses, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), un secteur en pleine effervescence à Montréal, pour ensuite les faire grandir ici et à l'étranger en s'appuyant sur les forces des deux réseaux.

Telefónica n'en est pas à ses premiers pas à Montréal. En juin dernier, Telefónica Open Future avait investi dans la société Aerial Technologies, entreprise spécialisée en IA, par le truchement de son fonds Wayra Telefónica. Québecor participait aussi au financement de 2,25 millions.

« HEC est un hub d'IA au sein du campus avec Poly et d'autres », fait valoir M. Bouchentouf. HEC Montréal fait partie des partenaires de la supergrappe SCALE.AI sur les chaînes d'approvisionnement propulsées par l'intelligence artificielle.

Telefónica Open Future est un réseau mondial présent dans 19 pays et 50 villes. Elle a étudié plus de 54 000 propositions, 1700 start-up ont été accélérées. Elle a investi dans 783 d'entre elles. Au total, la plate-forme de Telefónica et ses partenaires sont engagés à investir 665 millions de dollars.

« Le fait d'avoir un partenaire qui est déjà conditionné en Europe et qui a des bureaux ailleurs dans le monde, on amène très tôt les entreprises à aller tester et valider des opportunités d'internationalisation », indique Manaf Bouchentouf.

Pour ce qui est des protégés du réseau Telefónica, ils obtiennent avec ce partenariat un espace d'atterrissage en douceur en Amérique du Nord.

D'ABORD UN INCUBATEUR, PUIS UN ACCÉLÉRATEUR

Dans un premier temps, l'acteur espagnol ouvrira un incubateur Crowdworking dans les locaux du Pôle entrepreneuriat HEC Montréal. Il vise à faire grandir entre 50 et 80 entrepreneurs.

Dans un second temps, M. Bouchentouf évoque un horizon d'un an, Telefónica ouvrira l'accélérateur Wayra, lequel vient avec un fonds d'investissement ayant l'objectif d'investir jusqu'à un maximum de 94 000 $ par jeune entreprise.

L'écosystème d'entrepreneuriat à HEC Montréal accompagne entre 50 et 100 projets d'entreprise à l'intérieur de cohortes par année. Trois fois plus d'entrepreneurs se voient accompagnés hors programmes. Les locaux de 5000 pi2 sont situés à l'intérieur de HEC Montréal.