Colin Kaepernick regarde la première diffusion de sa publicité chez Nike

La publicité mettant en vedette l'ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco en conflit ouvert avec la ligue a été diffusée lors de la première pause publicitaire au troisième quart du match entre les Eagles de Philadelphie et les Falcons d'Atlanta. Ce match n'a été l'objet d'aucune manifestation évidente pendant l'hymne national.

Une personne proche du dossier a déclaré à l'Associated Press que Kaepernick a regardé la première diffusion de la publicité sur NBC lors d'un événement organisé au siège mondial de Nike à Beaverton, en Oregon. La personne a parlé sous le couvert de l'anonymat, car les détails de la visite n'ont pas été annoncés publiquement.

Certaines personnes présentes ont toutefois rendu compte de cette visite sur les réseaux sociaux, notamment en diffusant une vidéo de Kaepernick s'adressant à une foule jeudi plusieurs heures avant la diffusion de la publicité.

«Vous devez penser au-delà de ce que vous voyez autour de vous», a déclaré Kaepernick, qui n'a pas parlé publiquement aux médias depuis la fin de son contrat avec les 49ers et qu'il est devenu joueur autonome en 2017.

«Vous devez travailler à l'avenir auquel vous croyez et que vous voulez non seulement pour vous-même, mais pour toutes les personnes autour de vous», a-t-il déclaré.

L'entente de Kaepernick avec Nike, soulignant le 30e anniversaire de la campagne «Just Do It», s'est révélée un sujet qui a divisé l'opinion publique cette semaine, soulevant un débat passionné sur plusieurs sujets, notamment ceux des athlètes protestant contre l'injustice sociale et la décision de Nike de prendre position dans ce dossier.

Certains amateurs ont répliqué au contrat de commandite de Kaepernick en coupant ou en brûlant des vêtements avec le logo swoosh de Nike. D'autres ont affirmé que le tollé et les appels au boycottage de Nike montrent comment le débat s'est transformé au-delà de la position des athlètes qui tentent de mettre en lumière les problèmes tels que l'inégalité raciale et les violences policières.

«Je n'aime pas ce que Nike a fait. Je ne pense pas que ce soit approprié, a déclaré le président Donald Trump lors d'une entrevue accordée à Fox News avant un rassemblement au Montana. J'honore le drapeau. Je respecte notre hymne national et la plupart des gens de ce pays ont les mêmes sentiments.»

Il n'y a pas eu de protestations évidentes lorsque l'hymne national a été joué avant le match alors que les deux équipes étaient sur le terrain et la scène diffusée à l'échelle nationale.

Le demi de sureté Malcolm Jenkins et l'ailier défensif Michael Bennett des Eagles étaient sur les lignes de côté et n'ont pas vraiment manifesté pendant l'hymne. Jenkins et Bennett avaient l'habitude de s'agenouiller ou de rester à l'écart pendant l'hymne national pour protester contre les injustices sociales et les inégalités raciales. Ils ont été parmi les manifestants les plus virulents depuis que Kaepernick a commencé des actions similaires en 2016. Jenkins était debout avec ses coéquipiers tandis que Bennett se tenait derrière eux près du banc des Eagles et ajustait son équipement.