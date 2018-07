ALENA : Trump presse le Mexique d'accélérer les négos

«Je pense qu'une renégociation réussie de l'ALENA génèrera plus d'emplois mieux payés pour les travailleurs américains et mexicains mais seulement si on peut le faire rapidement, sinon je choisirai une route très différente», prévient le président américain.

«Ce ne serait pas ma préférence, mais ce serait bien plus profitable aux États-Unis et ses contribuables», ajoute-t-il.

Lopez Obrador, qui a remporté une large victoire aux élections présidentielles du 1er juillet, avait écrit à M. Trump pour promouvoir une «nouvelle relation» entre les deux pays et travailler à résoudre les défis communs comme «le commerce, les migrations, le développement et la sécurité».

Dans sa réponse, Trump indique être d'accord sur ces «quatre priorités» et assure vouloir une «relation forte» entre les deux pays.

«Mon équipe a travaillé dur durant les 18 derniers mois pour renforcer la coopération avec le Mexique sur ces sujets. Je leur ai donné l'instruction de redoubler d'efforts avec votre future équipe», poursuit M. Trump.

Sur la question migratoire, Trump demande de «renforcer la coopération» pour protéger les frontières et indique être «prêt à travailler sur les questions de développement économique et de sécurité qui déclenchent les migrations d'Amérique centrale».

Les discussions entre les États-Unis, le Canada et le Mexique pour renégocier l'ALENA doivent reprendre jeudi à Washington.

Cet accord signé en 1994, que Trump a qualifié de «désastre» pour les emplois américains, est vital pour le Mexique qui exporte environ 80% de ses produits vers son voisin du Nord.