ALENA: des progrès «significatifs», selon Trudeau

«Nous sommes en train d'avancer vers un accord de manière significative. J'espère que de bonnes nouvelles s'en viennent», a affirmé jeudi matin le premier ministre du Canada, en marge du B7, une rencontre d'affaires en préparation du G7 de Charlevoix.

La déclaration de Trudeau survient alors que la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, est à Washington pour des pourparlers avec les Américains.

Le Canada, les États-Unis et le Mexique renégocient l'ALENA depuis des mois. Mais selon Trudeau, plusieurs conditions sont réunies pour un règlement rapide.

«Il y a un momentum positif. Dans ce genre de négociations, il y a des moments où ça avance et des moments où ça va plus lentement. Là on semble être dans une bonne phase», note le premier ministre.

Il évoque les élections qui s'en viennent au Mexique, celles de mi-mandat aux États-Unis et aussi le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis.

«Renforcer l'Amérique du Nord comme espace de commerce uni sous l'ALENA, c'est très positif, surtout quand on regarde les défis comme la Chine et d'autres auxquels les États-Unis font face», a dit M. Trudeau.

L'optimisme règne donc dans le camp canadien. Trudeau pense même qu'une annonce pourrait avoir lieu aussi tôt que lors du Sommet des Amériques, qui aura lieu les 13 et 14 avril au Pérou.

«C'est sûr qu'avec les pressions par rapport aux élections au Mexique, par rapport aux élections aux États-Unis, si on pouvait annoncer quelque chose au Sommet des Amériques ce serait très bien.»