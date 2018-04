Commerce : nouvelles tensions entre Washington et Pékin

Cette liste, qui vise des importations représentant «approximativement 50 milliards de dollars», cible des produits de différents secteurs dont l'aéronautique, les technologies de l'information et de la communication ou encore la robotique et les machines», a expliqué le représentant américain au Commerce (USTR) Robert Lighthizer dans un communiqué.

«La liste proposée de produits est basée sur des analyses économiques fouillées et devrait viser les produits qui profitent aux projets industriels de la Chine tout en minimisant l'impact sur l'économie américaine», a-t-il ajouté.

La liste provisoire identifie quelque 1300 biens mais elle reste soumise à un processus d'examen d'au moins 30 jours avant la publication d'une liste définitive.

En réponse, le ministère chinois du Commerce a brocardé dans un communiqué «un comportement totalement infondé, typiquement unilatéraliste et protectionniste, auquel la Chine s'oppose en le condamnant fermement».

Cette déclaration du ministère fait écho à un communiqué de l'ambassade de Chine à Washington, qui avait condamné un peu plus tôt ces «mesures unilatérales et protectionnistes (qui) violent les principes fondamentaux et les valeurs de l'OMC».

Pour l'ambassade, ces mesures «ne servent ni les intérêts de la Chine, ni ceux des États-Unis et encore moins (ceux) de l'économie mondiale».

Selon elle, Pékin utilisera la procédure des règlements des conflits de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour y répondre et «prendra des mesures correspondantes de même ampleur et importance contre des produits américains».

Concurrence «déloyale»

Le président Donald Trump a signé le 22 mars «un memorandum ciblant l'agression économique de la Chine». Il avait alors évoqué des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre «60 milliards de dollars» pour mettre un terme à ce qu'il affirme être la concurrence «déloyale» de Pékin et le «vol» de propriété intellectuelle.

Il avait chargé l'USTR de lui soumettre une liste provisoire sous quinze jours, soit avant jeudi.

Les États-Unis, dont la compétitivité dépend de leur capacité à innover, ont ouvert en août 2017 une enquête au titre de l'article 301 de leur législation commerciale sur des violations supposées des droits de propriété intellectuelle.

Washington s'inquiète en particulier du système de coentreprises imposé par Pékin aux entreprises américaines: en contrepartie d'un accès au marché chinois, ces firmes sont obligées de partager avec des partenaires locaux une partie de leur savoir-faire technologique.

L'annonce de mardi intervient alors que l'offensive commerciale entre Washington et Pékin était déjà montée d'un cran cette semaine.

Le géant asiatique a en effet annoncé lundi avoir pris des mesures de rétorsion contre 128 produits américains dont des fruits et la viande de porc représentant quelque trois milliards de dollars.

Il répondait à l'imposition le 8 mars de taxes américaines de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium.

M. Trump fait régulièrement du colossal déficit commercial américain (375,2 milliards de dollars en 2017) avec Pékin un cheval de bataille. Il a exhorté les responsables chinois «de réduire, immédiatement, ce déficit de 100 milliards de dollars».

De son côté, Pékin a estimé par la voix de son ministre du Commerce que «la coopération entre la Chine et les États-Unis, les deux plus grandes économies mondiales, est la seule option possible.»

Le géant asiatique a parallèlement demandé aux États-Unis d'abandonner «au plus vite» leurs mesures enfreignant les règles de l'OMC et à cesser ce qu'il a qualifié «d'intimidation économique».

Jusqu'à présent, Pékin a pris soin de ne pas s'attaquer à des produits agricoles majeurs, comme le soja américain, pour qui la Chine est le principal débouché, ou à des compagnies industrielles stratégiques telles que le constructeur aéronautique Boeing.

«Les Chinois pourraient sortir l'artillerie lourde: le soja et Boeing», a réagi Monica De Bolle, spécialiste du commerce international au Peterson Institute for International Economics. «Cependant, ils pourraient aussi attendre la fin de la période de consultations», a-t-elle ajouté.

Edward Alden, expert en commerce international au Council on Foreign Relations, avait souligné lundi que les premières mesures de rétorsions annoncées par la Chine lundi étaient d'autant plus «significatives» que c'est le premier pays à rétorquer concrètement à Washington.

«Cela montre que les Chinois vont frapper en retour» face à d'autres représailles américaines, avait-il également estimé.

Le conseil économique sino-américain, qui regroupe des entreprises américaines commerçant avec la Chine, a mis en garde mardi contre des actions qui pourraient se traduire par des recours à l'OMC donnant ensuite raison à Pékin.