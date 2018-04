Encore un terrain vendu à gros prix au centre-ville de Montréal

Cette transaction se classe au troisième rang des transactions de terrain parmi les plus importantes enregistrées sur l'île de Montréal, selon une compilation préparée en janvier par le Groupe Altus.

L'acheteur a confirmé l'acquisition sur son site internet et sur sa page Facebook.

Le 1201-1215, Square-Phillips, qui s'étend sur environ 80 000 pi2, est situé à quelques pas du magasin La Baie de la rue Sainte-Catherine Ouest.

Le zonage en place permet la construction d'un immeuble de près de 1 million de pieds carrés, soit la superficie d'un gratte-ciel comme le 1000 De La Gauchetière.

L'agence immobilière Jones Lang LaSalle a conclu la vente au bénéfice du vendeur, la société Canderel, qui le possédait depuis 2008.

Ce promoteur a longtemps voulu y bâtir un immeuble à vocation multiple, à la fois commerciale et de bureaux. Par la suite, Canderel a mis la priorité sur les tours du Canadien et sur le site de l'ancien Spectrum, sur Sainte-Catherine plus à l'est. Le terrain du square Phillips a été remis sur le marché dès 2012.

Quant à l'acquéreur Groupe Brivia, il n'en est pas à ses premiers pas au centre-ville. La société appartenant à Kheng Ly fait construire les condos et maisons en rangée YUL, près du Centre Bell. Ce projet comprend deux tours de 38 étages avec plus de 800 unités et 17 maisons de ville.

Parmi les terrains les plus chers

Son dernier achat se glisse dans la courte liste des prix les plus chers pour un terrain à Montréal.

Au premier rang figure l'achat de 100 millions par Broccolini pour acquérir un lot de 135 000 pi2 avec façade sur le boulevard Robert-Bourassa. La Banque Nationale a rapidement annoncé la construction prochaine de son nouveau siège social sur la partie ouest de ce terrain. Pour sa partie est, Broccolini a dévoilé fin mars son projet de construire dès 2023 la plus haute tour résidentielle de Montréal avec ses 56 étages et 400 appartements en copropriété.

Au deuxième rang, on trouve le terrain de 2 millions de pieds carrés, voisin du centre Fairview Pointe-Claire, acheté 48 millions par Ivanhoé Cambridge en 2013.

En 2017, encore le Groupe Brivia, qui a acheté le terrain de 40 000 pi2 à l'angle René-Lévesque Ouest et Guy pour 27,5 millions. Fin 2016, le terrain de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants, environ 150 000 pi2, a été vendu 25 millions.