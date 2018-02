L'intelligence artificielle remplace le textile dans le Mile-Ex

C'est maintenant officiel. MILA occupera 80 000 pi2, incluant les options, au 6650-6666, rue Saint-Urbain, propriété du promoteur immobilier TGTA.

La confirmation de son arrivée dans le Mile-Ex ne constitue guère une surprise. Le coprésident du comité d'orientation pour la création de la grappe québécoise en intelligence artificielle, Pierre Boivin, avait parlé de l'émergence d'un centre d'excellence mondial dans la rue Saint-Urbain à l'occasion du Forum stratégique sur l'intelligence artificielle (IA) le 15 janvier dernier.

Construit dans les années 60, le complexe qui était occupé par la société Tricots Main jusqu'à sa fermeture en 2008 regroupe deux bâtiments reliés par une passerelle pour une superficie totale de 400 000 pi2.

« Avec l'arrivée de MILA, on devient la plus grande concentration de cerveaux en intelligence artificielle au Canada », soutenu Martin Galarneau, associé chez TGTA, dans un entretien téléphonique hier.

Outre MILA, la propriété de la rue Saint-Urbain hébergera Element AI (65 000 pi2), le labo en IA de Thales (20 000 pi2), l'Institut de valorisation des données IVADO (8000 pi2) et Borealis AI (7000 pi2), division IA de la Banque Royale.

Au total, la moitié de l'immeuble sera occupée par des firmes gravitant dans le monde de l'intelligence artificielle, soit une superficie assez vaste pour loger 400 travailleurs et chercheurs.

INVESTISSEMENT DE 60 MILLIONS

TGTA a acheté l'immeuble en 2014 pour 17 millions. Il a converti le bâtiment industriel en lofts-bureaux en injectant 27 millions. En ajoutant à cette somme les améliorations locatives des occupants, on obtient un investissement total de 60 millions. L'investissement a été réalisé par TGTA et ses partenaires institutionnels : Fondaction, les caisses de retraite de la STM et de la Ville de Québec.

« Au moment de la conception du projet, nous avions en [ligne de] mire les entreprises des secteurs en croissance des TI, des jeux vidéo et le culturel créatif pour remplir l'immeuble, indique M. Galarneau. Pour être bien honnête, à ce moment-là, on commençait à entendre parler d'intelligence artificielle, mais on ne soupçonnait pas l'ampleur que ça pourrait avoir. »

PRATIQUEMENT COMPLET

Le 6650-6666 Saint-Urbain affiche désormais pratiquement complet. Outre les firmes en IA, la société de jeux vidéo Behavior, la division du Cirque du Soleil 4U2C et Rogue Research figurent parmi les locataires.

Un parc, un enclos à vélos au rez-de-chaussée, des poufs remplis de billes dans le hall, une garderie, un resto du chef Martin Juneau du Pastaga sont les attraits du site. Le bas coût de location des bureaux, comparativement aux meilleurs immeubles du centre-ville, est aussi un facteur d'attraction.

TGTA, qui a porté dans le passé les noms de TMS et de TMSA, existe depuis 1989. Actif ces derniers temps à Montréal et en Floride, le promoteur se spécialise dans la requalification de sites. On lui doit notamment la transformation de l'Institution des sourds-muets, du boulevard Saint-Laurent, en copropriétés résidentielles.