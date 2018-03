Centre-ville de Montréal: un nouveau gratte-ciel en 2018?

« Je m'attends à ce que quelque chose soit annoncé l'an prochain », dit Jean Laurin, président de Newmark Knight Frank Devencore. Le courtier d'expérience faisait le point sur l'état du marché des bureaux au centre-ville.

Sa firme vient de publier son analyse de marché de mi-année. Devencore évalue à 12,1 % le taux de disponibilité des bureaux, à la fin du mois de juin - un taux suffisamment élevé pour donner un pouvoir aux locataires quand vient le temps de négocier le bail.

Le taux de disponibilité comptabilise les bureaux vacants, les bureaux offerts en sous-location et les bureaux bientôt libérés qui seront remis sur le marché.

« Le taux d'inoccupation va continuer, selon nous, à demeurer stable, et il va y avoir de l'espace disponible, indique-t-il. Ça n'empêche pas qu'il y a tout de même de la croissance dans le marché parce que des entreprises sont en expansion. C'est le cas dans les services financiers, la technologie et les firmes professionnelles. »

Au cours des six premiers mois de l'année, la superficie des bureaux occupés a modestement augmenté de 145 000 pieds carrés au centre-ville, l'équivalent d'un immeuble de huit étages.

Néanmoins, il n'y a, dans un horizon prévisible, qu'une quinzaine de blocs contigus de 50 000 pieds carrés et plus qui seront libres, selon M. Laurin. Pour les locataires qui cherchent des superficies de 100 000 et 200 000 pieds carrés contigus, le choix est encore plus mince.

Faute de choix dans le marché existant, des locataires d'envergure, explique M. Laurin, regarderont du côté du neuf pour trouver des locaux à leur goût.

INTÉRÊT DES LOCATAIRES

Le succès des propriétaires Cadillac Fairview, avec la tour Deloitte, et Ivanhoé Cambridge, avec la Maison Manuvie, a démontré l'intérêt des locataires de prestige à vouloir profiter d'un environnement de travail moderne et des bienfaits sur la productivité de l'organisation.

« La plupart des entreprises sont à se questionner sur la transformation possible de leurs aménagements intérieurs. Comment occuper un espace plus efficacement dans un environnement collaboratif avec des bureaux à aire libre plutôt que des bureaux fermés ? », signale M. Laurin.

Parmi les endroits potentiels pour accueillir la nouvelle tour, Jean Laurin mentionne la Place de la Cité internationale de Westcliff, près de l'OACI ; le projet Canderel/Fonds immobilier FTQ, angle Sainte-Catherine Ouest et De Bleury, et le terrain de Magil Laurentienne, sur le boulevard Robert-Bourassa, près de l'ancien hôtel Delta. Il y a aussi la tour 750, Peel, du projet Quad Windsor du promoteur Cadillac Fairview.

Outre ces projets qui existent sous forme d'esquisses depuis des années, trois immeubles de taille plus modeste font l'objet de projets de rénovation majeure : l'immeuble de la Standard Life (devenue Manuvie) au 1245, rue Sherbrooke Ouest, la Maison Alcan au 1188, rue Sherbrooke Ouest et le 425, avenue Viger, qui verra les employés de Desjardins la déserter pour l'édifice Sommer au 416, boulevard De Maisonneuve Ouest.