Disparition de Toys R Us: un 2e trimestre difficile pour Spin Master?

Le fabricant canadien de jouets Spin Master s'attend à connaître un difficile deuxième trimestre en raison de la liquidation des magasins Toys R Us aux États-Unis et au Royaume-Uni, et du fait que les ventes associées à la fête de Pâques ont eu lieu au premier trimestre cette année.

L'entreprise torontoise a dû inscrire à ses résultats du premier trimestre une charge de 15,2 millions $ US pour mauvaises créances en raison des difficultés du détaillant spécialisé, a souligné mercredi le président mondial et chef de l'exploitation de Spin Master, Ben Gadbois, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Spin Master, un fournisseur des magasins Toys R Us, croit que jusqu'à 90 pour cent des ventes de ces établissements seront absorbées par d'autres détaillants plus tard cette année, même s'il s'attend à ce que l'industrie américaine enregistre un recul d'environ deux pour cent de ses ventes.

Le fabricant des jouets de marque Hatchimals et Pat' Patrouille s'attend cependant à ce que l'environnement du secteur se normalise en 2019.

Le cochef de la direction de Spin Master, Ronnen Harary, ne croit pas que le triste sort de Toys R Us aux États-Unis et au Royaume-Uni soit un signe de faiblesse de l'industrie des jouets ou du commerce de détail en général.

Il s'est dit en outre ravi que plusieurs magasins Toys R Us autour du monde, notamment au Canada, aient été sauvés ou soient en voie d'être rachetés. Les établissements canadiens de Toys R Us ont été acquis par le conglomérat Fairfax Financial Holdings pour 300 millions $.

Spin Master a affiché, tard mardi, un bénéfice net en baisse de près de 14 pour cent à 8,7 millions $ US, soit 9 cents US par action, pour le premier trimestre de son exercice 2018.

En comparaison, il avait engrangé un profit de 10,1 millions $ US, ou 10 cents US par action, pour la même période l'an dernier.

Le bénéfice ajusté a atteint 22 millions $ US, ou 22 cents US par action, pour le plus récent trimestre, comparativement à celui de 13,6 millions $ US, ou 13 cents US par action, réalisé un an plus tôt.

Le résultat ajusté était supérieur à celui attendu par les analystes. Ces derniers visaient un profit ajusté par action de 15 cents US, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Les revenus trimestriels de Spin Master ont grimpé de 25,5 pour cent pour atteindre 285,7 millions $US au cours du trimestre clos le 31 mars. Le chiffre d'affaires avait été de 227,7 millions $ US au premier trimestre de l'an dernier.

L'action de Spin Master prenait mercredi après-midi 4,29 $, soit 8,6 pour cent, pour se négocier à 54,21 $ à la Bourse de Toronto.