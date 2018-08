Commerce: Mnuchin souhaite intégrer «rapidement» le Canada à l'accord

«Je pense que notre objectif est d'essayer d'intégrer rapidement le Canada à l'accord», a indiqué le responsable des Finances sur la chaîne CNBC alors que lundi l'administration Trump a annoncé un «accord de principe» bilatéral avec le Mexique, l'autre partenaire du pacte de libre-échange.

Les négociations pour la refonte de l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA), exigées par le président américain et qui durent depuis un an, ont partiellement abouti lundi sur une entente bilatérale avec Mexico. Maintenant, c'est au Canada d'entrer dans les négociations et la ministre des Affaires étrangères canadienne Chrystia Freeland est attendue à Washington mardi pour entamer des négociations avec les services du représentant au Commerce américain, Robert Lighthizer.

«Les marchés américains et canadiens sont très imbriqués. Il est important pour eux d'obtenir cet accord et c'est aussi important pour nous», a déclaré M. Mnuchin.

«Je pense que nous réussirons (...) et si nous n'y parvenons pas, nous irons de l'avant avec le Mexique et nous conclurons ensuite un accord séparé avec le Canada», a-t-il prévenu.

Interrogé par ailleurs sur la façon dont le Royaume-Uni va sortir de l'UE alors que la première ministre britannique Theresa May a jugé qu'un Brexit sans accord avec Bruxelles ne serait «pas la fin du monde», le ministre de Donald Trump a répété que Washington était prêt à négocier un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni.

«Dès qu'ils sont prêts, comme l'a dit le président Trump, ils sont en haut de la liste, pas à la fin», a-t-il lancé.

«Ils sont un grand allié, un grand partenaire commercial dans les services financiers et les marchandises (...). Je dirais qu'il y a beaucoup de similitudes entre les marchés américain et britannique, ce qui selon moi, devrait permettre de conclure un accord rapide», a-t-il assuré.