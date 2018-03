Tarifs américains: l'exemption pour le Canada pourrait n'être que temporaire

Le Canada et le Mexique pourraient être épargnés par les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium que le président Donald Trump voudrait imposer. La Maison-Blanche n'a pas encore pris de décision finale sur cette question.

Mercredi, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a soutenu que les deux voisins immédiats des États-Unis pourraient bénéficier d'une «dérogation» pour des raisons de sécurité nationale. D'autres alliés pourraient aussi demander une telle exemption, et leurs demandes seraient alors traitées au cas par cas, a-t-elle précisé.

Selon ce qu'a toutefois laissé entendre le conseiller sur le commerce à la Maison-Blanche Peter Navarro, l'exemption pourrait simplement servir à gagner du temps. M. Navarro a affirmé sur Fox Business Channel jeudi que, entouré de travailleurs de l'acier au Bureau ovale, M. Trump signera des décrets imposant des tarifs qui entreraient en vigueur dans 15 à 30 jours pour la plupart des pays.

Le conseiller a laissé entendre que les tarifs pourraient toucher le Canada et le Mexique plus tard: «La proclamation comportera une clause qui n'impose pas ces tarifs immédiatement, sur le Canada et le Mexique. Cela nous donnera... l'occasion de négocier un bon (ALENA) pour le pays. Et si nous obtenons cela, tout est bon avec le Canada et le Mexique.»

D'intenses discussions ont eu lieu au sein même de l'administration Trump sur l'enjeu d'accorder ou non des exemptions: certains ont plaidé que le Canada et le Mexique devraient être exclus au moins jusqu'à la fin des négociations sur l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Ces négociations de l'ALENA, mises sur la table par l'administration Trump, ont été utilisées par le premier ministre Justin Trudeau lundi, au cours d'une conversation téléphonique avec le président.

«Il m'a assuré qu'il voulait qu'on arrive à négocier un nouvel accord de l'ALENA (...) pour (...) ne pas avoir de tarifs supplémentaires (...) sur l'acier et l'aluminium», a relaté M. Trudeau, mercredi, sans dire à haute voix ce qu'il a répondu à ce marchandage du président américain.

Mais on a pu savoir que sa réponse, lundi, a été livrée sur le même ton: «Ce serait un obstacle aux progrès de l'ALENA», aurait-il dit à propos des tarifs.

La pression interne à Washington pour que M. Trump réévalue son approche a été illustrée mercredi par une lettre de 107 républicains au Congrès, qui ont exprimé leurs profondes inquiétudes à l'égard des plans du président.