La réforme fiscale passe, les bonus pleuvent dans des entreprises

Des entreprises américaines comme AT&T et la banque régionale Fifth Third Bancorp ont annoncé mercredi un bonus de 1000 dollars pour des centaines de milliers d'employés américains juste après l'adoption de la réforme fiscale.

«Une fois la réforme signée (par Donald Trump), AT&T prévoit d'investir un milliard de dollars supplémentaires aux États-Unis en 2018 et de payer un bonus spécial de 1000 dollars à plus de 200 000 employés», a annoncé Randall Stephenson, PDG de la compagnie de télécommunications américaine dans un communiqué.

Et «si le président signe la loi avant Noël, les employés recevront le bonus pendant les vacances», a-t-il ajouté un mois tout juste après avoir critiqué la décision du ministère de la Justice de s'opposer à la fusion de AT&T avec Time Warner.

Donald Trump, qui avait estimé que «cette fusion n'était pas bonne pour le pays», s'est réjoui de cette annonce. «C'est plutôt bien, c'est plutôt bien», a-t-il déclaré devant la Maison-Blanche en prenant connaissance du communiqué de l'entreprise qui entend verser ce bonus à des cadres et non-cadres, tous syndicats confondus.

La banque Fifth Third Bancorp lui a emboîté le pas en annonçant dans un tweet à la fois une augmentation du salaire horaire minimum à 15 dollars et le versement d'une prime de 1000 dollars pour plus de 13 500 employés.

De son côté, le constructeur aéronautique Boeing, qui estime que cette réforme va accroître sa compétitivité et aura un effet positif direct sur l'entreprise et ses employés, a indiqué qu'il allait consacrer 300 millions de dollars à des projets caritatifs ou des projets pour améliorer la formation ou les conditions de travail de ses employés.

«La réforme va nous permettre d'être plus compétitifs et va nous donner une base plus solide pour investir dans l'innovation, les usines et la formation qui soutiennent notre croissance à long terme», a commenté le PDG Dennis Muilenburg.

Le Congrès a adopté définitivement mercredi un texte sur la baisse des impôts promise par Donald Trump.