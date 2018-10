Aecon vend des activités de services miniers pour 199,1 millions

Ces activités offrent des services d'élimination de morts-terrains et de remise en état sur le plan environnemental, principalement dans les sables bitumineux de l'Alberta.

En vertu de l'entente, NACG a versé à Aecon un dépôt de 10 millions, et le reste du montant de la transaction sera divisé en quatre versements. Le premier de ceux-ci, de 153,6 millions, sera dû à la clôture de la transaction.

Les trois derniers paiements, de 11,8 millions chacun, seront versés 6, 12 et 18 mois après la conclusion de la transaction.

Le prix de vente pourrait être soumis à certains ajustements et la transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles.

Le Groupe Aecon a indiqué qu'il continuerait à exploiter les activités, sans que cela n'occasionne de perturbations pour ses clients ou ses employés, en attendant la clôture de la transaction.

«Aecon affiche un carnet de commandes record et exploite un nombre sans précédent d'occasions dans nos secteurs de l'infrastructure et de l'industrie», a affirmé le président et chef de la direction d'Aecon, Jean-Louis Servranckx.

«Les activités de services miniers [...] sous contrat ne font pas partie des activités principales d'Aecon. Cette transaction s'inscrit dans la volonté d'Aecon de maintenir et de renforcer la flexibilité de son bilan, ce qui est essentiel pour la forte trajectoire de croissance que nous observons dans nos activités principales.»