Acier et aluminium: Ottawa ne craint pas une riposte chinoise

Justin Trudeau s'est entretenu avec Donald Trump au téléphone lundi et les deux dirigeants ont exprimé une vision commune sur la question du « dumping » d'acier et d'aluminium par la Chine. Le Canada a des « barrières » depuis longtemps pour prévenir cette situation, mais le premier ministre s'est engagé à examiner des moyens pour en faire « encore plus ».

« En réalité, la Chine se montre extrêmement déterminée et a pris des mesures concrètes pour réduire ses capacités excédentaires dans l'acier », des efforts « qui lui ont coûté beaucoup », s'est insurgé Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, pendant une conférence de presse relatée par l'AFP. M. Lu a seulement parlé de l'acier, et non de l'aluminium.

Yves Tiberghien, directeur de l'Institut de recherches asiatiques de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), ne croit pas, lui non plus, que les déclarations de Justin Trudeau causeront un froid diplomatique entre le Canada et la Chine. La surcapacité de production chinoise dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium constitue un problème planétaire depuis plusieurs années, rappelle-t-il, et l'enjeu s'est retrouvé au coeur des discussions lors des deux derniers sommets du G20.

« On l'a fait pour Boeing, pour le bois d'oeuvre, on le fait dans le domaine de l'acier et de l'aluminium. » - François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international

De passage à Montréal hier, le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, a estimé que cette sortie musclée ne risquait pas de nuire à la relation entre la Chine et le Canada. « Dans le commerce international, quand on a des partenaires, il faut être francs dans les positions qu'on prend et on va être fermes quand on va défendre nos industries », a-t-il dit en conférence de presse.

Le premier ministre a accusé lundi la Chine d'inonder le marché mondial avec ses métaux à bas prix, provoquant ainsi une « concurrence déloyale » pour les sidérurgistes nord-américains. M. Trudeau partage cette position avec le président des États-Unis Donald Trump, qui a épargné de justesse le Canada de tarifs de 25 % et de 10 % sur les importations d'acier et d'aluminium la semaine dernière.

Le gouvernement canadien ne craint pas de brouiller ses relations diplomatiques et commerciales avec la Chine, à la suite d'une déclaration de Justin Trudeau qui dénonçait le « dumping d'acier et d'aluminium » effectué par le géant chinois.

L'explosion de la production d'acier en Chine découle de mesures extraordinaires adoptées par le gouvernement central dans la foulée de la crise financière de 2008. Pour éviter que la croissance effrénée du pays ralentisse, Pékin a ordonné aux autorités locales et aux entreprises d'État (qui dominent la production métallurgique) de doper la production dans divers secteurs. Cette orgie d'investissements s'est traduite par la construction de nouvelles villes, d'aéroports, etc.

Ottawa prépare des mesures

Le fédéral préparerait des mesures dans l'espoir d'empêcher l'aluminium et l'acier étrangers - surtout chinois - d'inonder le marché canadien. Selon le Globe and Mail, Ottawa s'attend à un afflux de métaux à bas prix, dans la foulée des tarifs américains de 10 % et 25 % annoncés la semaine dernière et auxquels le Canada a échappé. On veut empêcher que le Canada ne devienne un point de transit pour les métaux étrangers. On propose notamment d'embaucher davantage d'inspecteurs des douanes pour surveiller les arrivages d'acier et d'aluminium.

Trudeau poursuit sa tournée

Justin Trudeau a poursuivi sa mini-tournée dans des aciéries et alumineries du pays. Après avoir témoigné de son soutien aux travailleurs de Rio Tinto Alcan à Saguenay lundi, il s'est rendu hier à Hamilton, en Ontario, où il a visité l'aciérie Stelco. Le premier ministre a fait valoir que l'argument de la sécurité nationale, invoqué par Washington pour imposer des surtaxes sur l'acier et l'aluminium, ne tenait pas la route. Le Canada et le Mexique sont pour le moment épargnés par ces tarifs. « Notre acier, notre aluminium sont dans leurs chars d'assaut, leurs navires et leurs avions », a dit M. Trudeau à une station de radio, rapporte La Presse canadienne.

Les conservateurs sceptiques

Le Parti conservateur s'est montré sceptique devant les menaces visant la Chine formulées par le premier ministre Justin Trudeau. Le député conservateur Gérard Deltell a rappelé que M. Trudeau s'était employé à tisser des liens plus étroits avec la Chine depuis son arrivée au pouvoir, et qu'il risquerait de provoquer la colère de Pékin en imposant des tarifs contre l'acier et l'aluminium chinois.

Le Congrès tient aux tarifs

Le chef républicain du Sénat américain a écarté hier l'idée d'une loi pour annuler les tarifs douaniers annoncés par le président Donald Trump sur l'acier et l'aluminium, une décision pourtant contestée par la quasi-totalité de son parti, rapporte l'AFP. « L'idée que le président signe une loi annulant l'une de ses propres décisions me semble, au mieux, douteuse », a déclaré le chef de la majorité, Mitch McConnell, lors d'une conférence de presse. « Il est hautement improbable que nous agissions sur le plan législatif », a-t-il ajouté.