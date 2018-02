Northern Pass: le promoteur du projet revient à la charge

Le promoteur du projet Northern Pass demande au comité du New Hampshire qui a rejeté le projet de reconsidérer sa décision et il s'engage à mettre plus d'argent sur la table pour tenter de le convaincre.

Eversource, qui pilote projet de ligne de transport qui acheminerait l'électricité du Québec au Massachusetts, a déposé une requête mercredi au New Hampshire Site Evaluation Committe (SEC), lui demandant de reconsidérer sa décision et de reprendre ses délibérations.

Le promoteur propose de consacrer une partie des fonds qu'il a offerts au New Hampshire en guise de compensation à des initiatives plus ciblées pour apaiser les inquiétudes des citoyens. Ainsi, 75 millions US du fonds de 200 millions US pourraient être utilisés spécifiquement pour mitiger la perte de valeur des propriétés, pour promouvoir les activités touristiques et pour le développement économique dans les communautés riveraines su tracé.

Il s'agit d'un ultime effort pour Eversource et les deux autres distributeurs d'électricité et Hydro-Québec pour sauver le projet Northern Pass. L'État du Massachusetts, qui avait choisi leur proposition à la suite d'un appel d'offres, veut savoir s'il est possible de réaliser le projet avant le 27 mars, avant de considérer un autre projet. Le deuxième en liste est celui de Central Maine Power, auquel Hydro-Québec est aussi associée.