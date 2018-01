Hydro-Québec obtient le plus important contrat de son histoire

Il s'agit du plus important contrat d'exportation de l'histoire d'Hydro-Québec. Plus de 40 propositions avaient été soumises à la suite de l'appel d'offres lancé par le Massachusetts en mars 2017. Cette d'Hydro-Québec et de son partenaire américain a été jugée la plus avantageuse par le ministère de l'Énergie.

Hydro-Québec avait soumis six propositions différentes et misé sur trois projets distincts d'interconnexion pour mettre plus de chance de son côté.

Le choix du Massachusetts donne le feu vert à la construction du projet de ligne de transport Northern Pass, dont une partie est située au Québec. Hydro-Québec a accepté d'enfouir une partie de ce lien qui a suscité beaucoup de controverse.