L'engagement de pays pétroliers pour une réduction de la production a atteint 122%

L'engagement de 24 pays pétroliers membres ou non de l'OPEP signataires d'un accord appliqué depuis janvier sur la réduction de la production a atteint 122% en novembre, un niveau sans précédent, s'est félicité mercredi le ministre du Pétrole du Koweït.

«Il s'agit là d'un signal fort au marché pétrolier que les pays membres de l'OPEP et non-OPEP prenant part à l'accord sont engagés en sa faveur et à faire tout leur possible pour rétablir l'équilibre du marché pétrolier», a déclaré le ministre koweïtien, Bakhit al-Rachidi, cité par l'agence officielle Kuna.

Le Koweït préside jusqu'à la fin de l'année le Comité ministériel conjoint de suivi (de cet accord) des pays de l'OPEP et des pays non-OPEP (JMMC) ainsi que le Comité technique conjoint des pays OPEP et des pays non-OPEP (JTC).

Le ministre a fait ses déclarations à l'issue de la 11e réunion du JTC mercredi à Vienne.

Il s'est félicité d'un «niveau historique et sans précédent de conformité observé par les 24 pays prenant part à l'accord».

«J'ai reçu le rapport du JTC aujourd'hui (...) la conformité en novembre est la plus importante jamais observée depuis janvier, le niveau atteint étant de 122%», a-t-il affirmé.

L'OPEP et ses dix partenaires, dont la Russie, ont décidé le 1er décembre de prolonger leurs quotas de production de pétrole jusqu'à fin 2018 pour stabiliser le redressement des prix, surmontant les tensions politiques au Moyen-Orient et les réticences de Moscou.

Vingt-quatre pays, comptant pour quelque 60% de l'offre mondiale, vont donc continuer à tailler dans leur production à hauteur de 1,8 million de barils par jour au total, comme ils s'y efforcent depuis leur pacte inédit passé il y a un an.

La prolongation de l'accord de limitation de production a permis une remontée des prix du brut, le baril de Brent, qui fait référence en dehors des États-Unis, évoluant désormais au-dessus des 60 dollars, après avoir plongé jusqu'à 26 dollars en février 2016.