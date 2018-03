La Caisse investit 50 millions dans le solaire aux É.-U.

Martin Vallières

La Caisse de dépôt et placement du Québec accorde un prêt de 40 millions US, soit l'équivalent de 50,4 millions CAN, à la société californienne Sunrun, qu'elle considère comme « un joueur de premier plan dans l'industrie de l'énergie solaire résidentielle aux États-Unis ».