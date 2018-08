Canadian Tire amène Petco au Canada

Affirmant que 65 % de ses clients possèdent un animal de compagnie, Canadian Tire annonce qu'elle vendra de la nourriture, des gâteries et des accessoires pour chiens et chats de la marque américaine Petco.

Selon le détaillant, il s'agit d'une « entrée dans la catégorie des animaux de compagnie haut de gamme ».

Canadian Tire vend déjà de la nourriture pour animaux Iams, Purina, César, Whiskas et Pedigree, entre autres.

Il n'a pas été possible de savoir avec certitude si les produits Petco s'ajouteront simplement à l'offre actuelle ou la remplaceront en partie. Mais la porte-parole Cindy Hoffman nous a précisé par courriel que « les familles canadiennes recherchent une sélection encore plus grande » de produits pour animaux.

Dans quelques jours, la marque WholeHearted de Petco sera offerte en ligne et en magasin. D'autres produits de Petco seront offerts à compter de septembre, a-t-elle ajouté.

Canadian Tire n'a pas précisé si elle avait l'intention ou non d'ouvrir des magasins Petco au pays et si l'entente le lui permettait. Selon Mme Hoffman, la « priorité de Canadian Tire est d'étendre sa portée dans la catégorie d'aliments et d'accessoires pour les animaux de compagnie dans les magasins Canadian Tire à travers le pays ».

QUI EST PETCO ?

Établi à San Diego, Petco est un géant spécialisé dans les produits pour animaux comptant plus de 1500 magasins aux États-Unis et au Mexique.

L'entreprise appartient au fonds privé CVC Capital Partners (Luxembourg) ainsi qu'à l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada.

Canadian Tire croit qu'elle renforcera « la crédibilité de [sa] gamme de produits pour animaux de compagnie » en s'y associant.

« L'expertise approfondie de Petco dans le domaine des produits pour animaux de compagnie, combinée à la portée étendue de Canadian Tire dans ce marché florissant, est une combinaison puissante », a déclaré Greg Hicks, président, Groupe détail Canadian Tire.

Au Canada, 57 % des ménages ont des animaux de compagnie.