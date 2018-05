Le patron du Groupe MTY Stanley Ma quittera son poste en novembre

M. Ma restera président du conseil d'administration de l'entreprise. Il sera remplacé par l'actuel directeur financier de MTY, Éric Lefebvre, au poste de chef de la direction.

M. Lefebvre s'est joint à l'entreprise en 2009 et occupe le poste de directeur financier depuis 2012.

Stanley Ma a fondé le Groupe MTY et ouvert son premier restaurant à Montréal en 1979. Le Paradis du Pacifique, un restaurant à service complet, proposait une cuisine chinoise et polynésienne.

L'entreprise exploite aujourd'hui plusieurs enseignes partout dans le monde, dont Tiki-Ming, La Crémière, Croissant Plus, Thaï Express, Sushi Shop, Valentine, Jugo Juice, ThaïZone, Café Dépôt, Muffin Plus, Steak Frites St-Paul et Giorgio Ristorante. Elle a récemment conclu son acquisition de Groupe Restaurants Imvescor, qui détient notamment les bannières Bâton Rouge, Scores, Mikes et Ben & Florentine.

M. Ma a indiqué dans un communiqué qu'il avait l'intention d'être un président du conseil d'administration actif, notamment en fournissant les lignes directrices de la stratégie d'acquisition de MTY.

Par ailleurs, le Groupe MTY a aussi annoncé mercredi que Claude St-Pierre quitterait le poste de chef de l'exploitation, au début novembre elle aussi. Elle conservera cependant son poste de secrétaire et son siège au conseil d'administration, et se concentrera dorénavant sur l'exécution de la stratégie d'acquisition de MTY.

M. Lefebvre réunira une équipe de cadres pour assurer les fonctions de Mme St-Pierre pendant la période de transition, et formulera des recommandations au conseil pour trouver un nouveau directeur financier. Ces fonctions devraient être principalement partagées par l'équipe de gestion actuelle de l'entreprise, a précisé MTY dans son communiqué.