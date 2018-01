Walmart toujours en tête des groupes de distribution dans le monde

Le groupe américain Walmart est toujours le premier groupe de distribution dans le monde, tandis que Carrefour, 2e en 2001, occupe la 9e place et qu'Amazon pointe à la 6e, selon un palmarès annuel du cabinet Deloitte publié mardi.

Selon cette étude, établie à partir des rapports financiers des groupes, le chiffre d'affaires des 250 principaux distributeurs mondiaux s'est établi en 2016 à 4400 milliards de dollars, en croissance de 4,1%.

Les Américains Walmart, Costco et Kroger conservent leur place sur le podium de ce palmarès, dans lequel Amazon, premier e-commerçant, est passé de la 186e place en 2000 à la 6e en 2016.

«En 2006, la croissance des 250 distributeurs mondiaux était de 9,1%, elle n'est plus que de 4,1%» dix ans après, en raison notamment de la «guerre des prix» qui bénéfice aux consommateurs mais entraîne «un repli du chiffre d'affaires des distributeurs», explique Jean-Marc Liduena, associé chez Deloitte, cité dans le communiqué.

En France, les distributeurs ont vu leurs chiffres d'affaires cumulés diminuer de 1,1% entre 2015 et 2016, mais «leur marge nette est de 4,4%, la meilleure d'Europe», précise Deloitte.

L'étude identifie plusieurs tendances mondiales dans la distribution, et notamment le fait que le consommateur «veut aujourd'hui pouvoir acheter partout et à n'importe quel moment», abolissant «la frontière entre magasin et achats en ligne».

«Les magasins physiques ne vont pas disparaître; 90% des ventes dans le monde sont encore effectuées dans des magasins physiques», rappelle Deloitte, qui conseille aux enseignes de «créer des expériences clients uniques et fascinantes en magasin» pour se démarquer de leurs concurrents en ligne.

«Le secteur de la distribution connaît actuellement une période de transformation, radicale et digitale (numérique NDLR)», estime M. Liduena. «C'est clairement le consommateur qui est aux commandes», notamment dans sa faculté à «imposer de nouveaux comportements d'achat».