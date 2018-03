Les magasins Marcil adopteront l'enseigne Rona

Le regroupement des deux enseignes - les détaillants Marcil appartenaient déjà à Rona - devrait permettre de maximiser l'offre de produits et services à la clientèle et de simplifier les activités de l'entreprise, a expliqué le vice-président exécutif de Rona Proximité, Serge Éthier.

La sélection de produits dans les magasins Marcil passera ainsi d'environ 20 000 produits à plus de 40 000 produits, a précisé le détaillant dans un communiqué. De nouvelles catégories de produits seront ajoutées à l'offre des magasins Marcil, comme des appareils électroménagers et des produits saisonniers, en plus de nouvelles marques comme Makita, Craftsman et Kohler.

Les consommateurs de Marcil pourront en outre accéder au site web transactionnel de Rona pour consulter le catalogue de produits, vérifier les stocks en magasin, passer une commande en ligne et ramasser des achats en magasin ou se les faire livrer.